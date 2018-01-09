فرنسا: "الاحتيال الذكي" يجرّ مؤسسة "آبل" إلى التحقيق

تعمد إبطاء الهواتف

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا مع شركة "آبل" الأمريكية، بعد أن تقدمت جمعية "أوقفوا التقادم المخطط"، وهي جمعية لحماية المستهلكين، بشكوى ضد مجموعة التكنولوجيا العملاقة. وأكدت الجمعية في شكواها أنّ "آبل" تتعمد إبطاء الإصدارات الأقدم لسلسلة هواتف "أيفون"، كإجراء لتشجيع الزبائن على اقتناء الهواتف الأحدث.

واعتبرت جمعية "أوقفوا التقادم المخطط" أنّ الشركة العملاقة تمارس "احتيالا ذكيا" على خلفية انتشار ظاهرة إبطاء الهواتف القديمة بهواتف أحدث.

وكانت مجموعة "آبل" قد اعتذرت نهاية العام الماضي عن تعمدها في إبطاء بعض إصدارات "أيفون" القديمة من خلال برامج التحديث التي ترسلها بين الحين والآخر، لكنها قالت إنها فعلت ذلك من أجل تمديد عمر البطارية، وليس من أجل إجبار العملاء على شراء هواتف ومنتجات أحدث.

فرنسا ليست الأولى

وذكر مصدر قضائي ان التحقيق الفرنسي بدأ يوم الجمعة وتم تسليمه إلى هيئة المنافسة وحماية المستهلك في فرنسا، وكانت هيئة حماية حقوق المستهلك قد تعهدت برفع شكوى ضد المجموعة في كانون الأول-ديسمبر الماضي.

للتذكير فرنسا ليست أول بلد تحقق في قضية الاحتيال الذكي بخصوص إبطاء الإصدارات الأقدم للهواتف حيث سبق للولايات المتحدة وإسرائيل القيام بذلك.