طعن نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إسرائيل

كشفت صحيفة يهود أرونو الإسرائيلية عن إصابة نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس بجروح متفاوتة إثر تعرضه لعملية طعن بالسلاح الأبيض رفقة شخصين آخرين في مدينة إيلات السياحية جنوبي إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية ان نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما كان في عطلة رفقة صديقين له وتعرضوا للاعتداء من طرف مجهولين إسرائيليين وان الشرطة عثرت على المصابين الثلاثة خلال دورية عادية في المدينة السياحية.

وأشارت ذات المصادر إلى ان الحادث وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس وان المصابين الثلاثة نقلوا مباشرة إلى مستشفى يوسفتال في المدينة.

وأكدت مصالح رئاسة الوزراء الفرنسية لصحيفة لبيراسيون الفرنسية الخبر الثلاثاء. وتم نقل السياح الثلاثة إلى فرنسا الجمعة بعد تدخل عاجل لسفارة باريس بتل أبيب وتنقل قنصل فرنسا إلى إيلات بحكم وجود نجل شقيق رئيس الوزراء.

وفتحت مصالح الشركة الإسرائيلية تحقيقا حول الحادث وبعد استجواب المصابين الثلاثة تبين ان المعتدين مجموعة من الشباب الإسرائيلي لم يتم التعرف على هويتهم بعد.

وتشهد العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بعض التوتر بعد تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.