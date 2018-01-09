الجيش السوري: إسرائيل أطلقت النار على أراض قرب العاصمة دمشق باستخدام طائرات وصواريخ أرض-أرض في وقت مبكر من صباح اليوم.
" "دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لأنّ استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، معتبرا أن هذا المؤتمر الخاص بإعادة إعمار العراق "يختلف عن المؤتمرات السابقة، لكونه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق، وبمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات التي يحتاجها الاستثمار"." خالد الجار الله. نائب وزير الخارجية الكويتي.
""رغم إدراكنا المسبق لإمكانية استخدام الفيتو الأميركي، وبعد الفيتو المرجح هناك مشروع ثان في مجلس الأمن، وسيتبعه مشروع ثالث ورابع وسنكرره مرات عدة حتى يُملّ منا"." أحمد مجدلاني. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
" "دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لأنّ استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، معتبرا أن هذا المؤتمر الخاص بإعادة إعمار العراق "يختلف عن المؤتمرات السابقة، لكونه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق، وبمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات التي يحتاجها الاستثمار"." خالد الجار الله. نائب وزير الخارجية الكويتي.
""رغم إدراكنا المسبق لإمكانية استخدام الفيتو الأميركي، وبعد الفيتو المرجح هناك مشروع ثان في مجلس الأمن، وسيتبعه مشروع ثالث ورابع وسنكرره مرات عدة حتى يُملّ منا"." أحمد مجدلاني. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق