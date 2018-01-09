الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق

" "دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لأنّ استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة"، معتبرا أن هذا المؤتمر الخاص بإعادة إعمار العراق "يختلف عن المؤتمرات السابقة، لكونه مؤتمر تنموي، يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق، وبمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات التي يحتاجها الاستثمار"."

خالد الجار الله. نائب وزير الخارجية الكويتي.