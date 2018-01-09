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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق

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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق
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الجيش السوري: إسرائيل أطلقت النار على أراض قرب العاصمة دمشق باستخدام طائرات وصواريخ أرض-أرض في وقت مبكر من صباح اليوم.

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