مقتل إسرائيلي في إطلاق نار جنوب بابلس بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون بقطاع الصحة إن مسلحا قتل بالرصاص قائد سيارة إسرائيليا قرب مستوطنة "حفات غلعاد" جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.

وقال مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية لراديو الجيش إن الإسرائيلي القتيل الذي يسكن في مستوطنة قرب مدينة نابلس الفلسطينية قتل بالرصاص وهو في سيارته. وأكد المستشفى نبأ وفاته.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن الجنود يفتشون عن المشتبه به.

نتنياهو يعرب عن تعازيه

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن تعازيه لاهالي القتيل، وأضاف نتنياهو "أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ستفعل كل ما في وسعها لتأكيد على ان دولة إسرائيل لن تخذل القتيل.

زيادة التوترات

وزادت التوترات في المنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وأثار قرار ترامب الذي عدل به عن سياسة تنتجها الولايات المتحدة منذ عقود غضب الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة مستقلة تضم القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

واستولت إسرائيل على هذه المناطق في حرب عام 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. وتقول إسرائيل إن القدس عاصمتها الأبدية التي لا يمكن تقسيمها.

وتسبب قرار ترامب في احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية وعلى الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014. ولم تؤد محاولة الإدارة الأمريكية استئناف المحادثات إلى ظهور أي علامات حقيقة على التقدم. ومن المقرر أن يقوم مايك بنس نائب ترامب بزيارة للشرق الأوسط خلال الفترة بين 20 و23 يناير كانون الثاني.