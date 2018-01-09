اعتذر إبن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تسجيل صوتي له يتبجح به بدور أبيه في صفقة غاز مثيرة للجدل.

في التسجيل، الذي قيل أنه يعود لعام 2015، يسمع صوت يائير نتنياهو (26 عاما) وهو يحاول إقناع أوري بن كوبي مايمون أحد أثرياء الغاز، لإقراضه نقودا من أجل الدخول إلى ناد للتعري.

يائير يقول في التسجيل: "أخي، والدي رتب لك صفقة بـ 20 مليار دولار، وأنت لا تستطيع إقراضي 400 شيكل (نحو 116 دولارا)".

فيما يقول الآن، إنها كانت "مزحة سخيفة"، جرت تحت تأثير الكحول.

ظهر التسجيل فيما تجري الشرطة تحقيقات بادعاءات بالفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينفي أي مخالفات في أعماله.

حاول محامو أسرة نتنياهو منع قناة الأخبار الثانية من بث التسجيل ليلة الإثنين، معللين ذلك بأنه كان "ثرثرة رخيصة وفارغة" وأن هذا جزء من "الشعوذة" ضد رئيس الوزراء، لكن القناة التلفزيونية رفضت الطلب.

التسجيل يعود إلى سنتين ونصف السنة، حين كان يائير نتنياهو يتجول في تل أبيب برفقة أوري مايمون وصديق آخر بسيارة حكومية مصفحة وسائق وحارس شخصي موظفين لدى الدولة.

ويسمع صوت الصديقين وهما يتكلمان بالعبرية حول نادي التعري وكم أنفقا من النقود.

ويشتكي يائير نتنياهو من أن أوري مايمون لا يريد إقراضه نقودا ليدفع رسم دخول نادي التعري، رغم أن والده يملك حصة في شركة "إيسرامكو نيغيف 2" للنفط والغاز، التي استفادت من صفقة استثمار حقل تمارا للغاز على الرصيف القاري.

إذ يقول: "أخي، عليك أن تقرضني. والدي سهل صفقة مدهشة لوالدك، يا أخي. لقد كافح وكافح في الكنيسيت من أجل ذلك، يا أخي".

بعد بث التسجيل، نشر يائير نتنياهو بيانا يشكو فيه من أنه تم الحصول على التسجيل بشكل غير قانوني ويعرب فيه عن اعتذاره على هذه الملاحظات.

وأوضح في البيان أن: "الأشياء التي قلتها بشأن أوري مايمون لم أعني بها شيئا، لكنها كانت مزحة سخيفة هدفت من خلالها للسخرية منه، وأي شخص صادق سيدرك ذلك. أنا لم أهتم بصفقة الغاز أبدا، ولا أعرف أي تفاصيل بشأنها".

وأكد أنها كانت "محادثة آخر الليل، تحت تأثير الكحول. وأن هذه الكلمات لا تمثلني ولا تمثل القيم التي نشأت عليها".

مكتب بنيامين نتنياهو أكد أن رئيس الوزراء لم يكن له "أي علاقة" بـ كوبي مايمون ولم يكن لديه أي علم بالعلاقة بين ولديهما.

وأوضح: "يائير لم يكن على علم بترتيبات صفقة الغاز، وإن علق على الموضوع، فهو فعل ذلك من قبيل المزحة".