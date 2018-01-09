المغرب يشهد موجة من البرد القارس

موجة من البرد القارس تجتاح المملكة المغربية، تساقُط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية بدأ ليلة الجمعة ومستمر إلى الثلاثاء، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة للوصول للمناطق الأكثر تضررا.

وقال مسؤول في الأرصاد الجوية إن "درجات الحرارة أقل من مستواها العادي، تتساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير والأطلس الأوسط، ابتداء من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى خمس درجات تحت الصفر.

ووفقا لوزارة النقل ، فإن الثلوج تسببت بقطع العديد من الطرق، مما أدى إلى عزلة القرى الواقعة في المناطق المرتفعة.

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استنفار أمني

واستنفرت السلطات المغربية إمكانياتها لاتخاذ تدابير سريعة في المناطق الأكثر تضررا، إذ تتأثر المناطق الداخلية للبلاد وجبالها أكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدأت الجمعة.

مؤسسة محمد الخامس للتضامن قدمت ما يلزم من المساعدات لمواجهة البرد في المناطق الجبلية النائية.

وتؤثر موجة البرد أيضا على المناطق الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.

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