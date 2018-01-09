بدء أول محادثات رسمية بين الجارتين الكوريتين بعد انقطاع أكثر من عامين

بعد انقطاع دام أكثر من عامين، بدأت كوريا الشمالية محادثتها مع جارتها الجنوبية الثلاثاء، حيث أعرب الجانبان عن تفاؤلهما قبيل المباحثات التي تجرى بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة.

وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية وتحدي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأت المباحثات في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى هذه المحادثات". مسألة كيفية مشاركة الرياضيين في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في الجنوب جاءت في صلب اللقاء.

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إعادة لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية

وقال وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية تشو ميونغ إن بلاده تستعد لمناقشة إعادة لم شمل الأسر التىفرقتها الحرب الكورية والتى انتهت بقرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال نائب وزير شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هيه سونج إن سول اقترحت إجراء محادثات عسكرية بين الكوريتين لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ولم شمل العائلات خلال عطلة العام القمري الجديد في فبراير شباط.

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علم واحد للجارتين

ويأمل بعض المسئولين الكوريين الجنوبيين أن تتحد الكوريتان تحت علم واحد فى دورة الالعاب الشتوية لتكون المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان التى تتحد فيها الكوريتان تحت علم واحد فى افتتاح حدث رياضى كبير.

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بيونغ يانغ تقترح على سيول إرسال وفد لحضور الألعاب الشتوية

من جهتها، أعلنت سيول ان ​بيونغ يانغ​ عرضت عليها إرسال وفد رفيع المستوى لحضور الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها ​كوريا الجنوبية​ الشهر المقبل. واقترحت سيول على بيونغ يانغ ان يتم في شباط المقبل بالتزامن مع الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية والتي قرر الشمال المشاركة فيها، استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953).

قال مسؤول كوري جنوبي كبير يوم الثلاثاء‭‭‭ ‬‬‬إن كوريا الشمالية قالت خلال محادثات نادرة مع الجنوب إنها سترسل وفدا يضم مسؤولين على مستوى رفيع ورياضيين وفرقة تشجيع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم في مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية.

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موقف الولايات المتحدة الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تضم 28500 جندى متمركزين فى كوريا الجنوبية، بعد حرب الكورتين التي بدأت في 1950 وانتهت في 1953، تفاعلت بحذر وبرود لفكرة لقاء الجارتين لإجراء مباحثات.

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