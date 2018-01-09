ذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء، أن شركاء الائتلاف المحتمل توصلوا إلى اتفاق بشأن قانون لجذب العمالة المؤهلة إلى ألمانيا مستشهدين بورقة من مجموعة عمل في المحادثات التمهيدية بين الأحزاب.

وتعتبر الهجرة من أشد القضايا حساسية في المحادثات بين المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي لتيار يسار الوسط.

ويشير الاتفاق على تلك القضية، في أعقاب التوصل إلى تسويات بشأن الضرائب وانبعاثات الكربون يوم الاثنين، إلى أن الأحزاب بصدد الوصول إلى قرار بخصوص الشروع في محادثات تشكيل الائتلاف رسميا.