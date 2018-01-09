نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية والتي اشتهرت ببرنامج تلفزيون الواقع La Villa des cœurs brisés أو فيلا القلوب المحطمة "ميلاني أمار" نشرت الإثنين عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة لها بمعية ملك المغرب محمد السادس.

الصورة لاقت إعجاب رواد التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، خصوصا بعدما كتبت ميلاني والتي تقدم حاليا برنامج عالمي شهير يعرف باسم "إنيرجي"، أسفل الصورة "وجبة عشاء برفقة الملك، شكرا لك وداد، عاش الملك".

رواد مواقع التواصل الإجتماعي كذبوا ادعاءات ميلاني والتي تكمن في تناولها العشاء مع ملك المملكة المغربية واتهموها أن الصدفة هي التي جمعت بينهما في مطعم فاخر في الدائرة الثامنة من العاصمة الفرنسية في شارع مونتيغن وأنها فقط سألته إذا كان من الممكن أن تلتقط صورة معه. كما تساءل بعض رواد الشبكة العنكبوتية عن شخصية "وداد" التي تشكرها ميلاني في أسفل صورتها مع الملك.

كما كتب أحدهم معلقا على الصورة: "إذا علم من أنت لأجابك بعد نشرك للصورة أو لأجابتك وداد على الأقل، لا تحاولي اقناعنا بأنك تناولتي عشاءً ملكيا"

يشار أن "ميلاني أمار" تعرف إعلاميا باسم "ميلاني نايت" وتبلغ من العمر 24 سنة.