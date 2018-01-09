أبناء صاحب أكبر شركة إنتاج للألبان ومشتقاته في السعودية، كانوا من بين 11 أميرا تم اعتقالهم الأسبوع الماضي. وعللت السلطات ذلك بأن المعتقلين نظموا احتجاجا غير مرخص ضد قرار الحكومة بالامتناع عن دفع فواتير المرافق الخاصة بهم.

وحسب وكالة بلومبرغ الامريكية فان الأميرين نايف بن سلطان وسعود بن سلطان إبنا الثري الأمير سلطان بن محمد الكبير مؤسس وصاحب شركة "المراعي"، كانا من بين مجموعة من أعضاء العائلة المالكة الذين تم توقيفهم، حسب مصادر. الأمير نايف هو عضو مجلس إدارة "المراعي" ورئيس شركة "زين السعودية" ثالث أكبر مشغل للاتصالات في المملكة.

ونشر أمير آخر تسجيلا صوتيا يتحدى فيه التصريحات الرسمية بشأن للاعتقالات الاخيرة، وحسب صحيفة عكاظ، تم صرفه من الخدمة في منصبه الحكومي.

وفي التسجيل، يرفض الأمير عبد الله بن سعود بن محمد الأسباب التي ساقتها السلطات للاعتقالات الأخيرة، مستغربا من وجود مشكلات مالية للامراء تمنعهم من مع دفع فواتير الكهرباء والخدمات، قائلا: "إن كل الأمراء المحتجزين لديهم قدرات مالية كبيرة، ورباهم آباؤهم على طاعة الملك"، وذلك وفقا لوكالة بلومبرغ.

وذكرت الرسالة الصوتية أن الأمراء تم اصطحابهم مع أحد أقاربهم إلى مبنى محافظة الرياض بعد تلقيهم استدعاءات للتحقيق. وأضاف أنه حينما وصلوا منعهم الحراس من الدخول ولم يتعرفوا على أي شخص ممن يتعاملون معهم، مشيرا إلى أن بعض الأمراء انتابهم "حماس الشباب"، وبدأت بعض المناوشات، ثم ألقي القبض عليهم.

الأمير عبد الله بن سعود بن محمد أشاد بقيادة الملك سلمان والأمير محمد وانتقد "محاولات البعض لخلق الفرقة والمكيدة داخل العائلة الحاكمة".

مباشرة بعد ظهور الرسالة الصوتية، أقيل الأمير عبد الله من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي للرياضة البحرية، حسب صحيفة عكاظ.

تعتبر هذه آخر أحداث الاعتقالات المتتالية وغير المسبوقة التي تتبعها الحكومة، إذ يقوم ولي العهد محمد بن سلمان بقلب الأوضاع في بنية السلطة التقليدية في المملكة.

أجهزة الأمن أوقفت 11 أميرا يوم الخميس بعد دخولهم ساحة قصر الحكم التاريخي في الرياض القديمة، ورفضهم مغادرتها، حسب ما كتب كبير القضاة الشيخ سعود المعجب في رسالة إلكترونية يوم السبت. وتابع أن الأمراء الذين اعترضوا على الأمر الصادر عن الدولة بالتوقف عن دفع فواتير الماء والكهرباء الخاصة بهم، سيوقفون في سجن الحائر حتى موعد محاكمتهم.

كما طالب الأمراء بالعفو عن أحد أبناء عمومتهم الذي يواجه حكما بالإعدام، لإدانته بقتل شخص آخر.

حملة "مكافحة الكسب غير المشروع" تهدف إلى استرضاء المواطنين الذين يتحملون وطأة تدابير التقشف وتشكو، خاصة على وسائل الإعلام الاجتماعية، أن نخبة الأمة كانت فوق القانون.