الدوري السعودي للمحترفين بحضور النساء على المدرجات

في سابقة تاريخية، ستحظى النساء في السعودية هذا الشهر بمتابعة مباريات لكرة القدم من على مدرجات الملاعب الرياضية في بلادهن. إذ يبدأ اعتبارا من الجمعة تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب في إطار مبادرات الانفتاح الاجتماعي الأخيرة التي تشهدها السعودية.

وستكون أولى المباريات التي تتابعها النساء السعوديات من دوري المحترفين السعودي. وتجمع المباراة الأولى يوم الجمعة فريقي الأهلي والباطن على ملعب جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي تقام يوم 18 كانون الثاني/ يناير.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي السماح بحضور النساء إلى المنافسات الرياضية في ثلاثة ملاعب هي: (ملعب الملك فهد) في العاصمة الرياض، و(مدينة الملك عبدالله الرياضية) في جدة، و(ملعب الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز) في مدينة الدمام.

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وكان قد سمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض لأول مرة لحضور احتفالات العيد الوطني التي أقيمت على في أيلول/سبتمبر الماضي. إذ تفرض السعودية قيودا تعتبر الأكثر صارمة في العالم على الاختلاط بين النساء والرجال.

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غير أن السلطات عمدت منذ العام الماضي على تقليل القيود المفروضة على المرأة في المجال العام، وذلك ضمن خطة اقتصادية اجتماعية أطلق عليها اسم "رؤية 2030" طرحها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وكان أبرز خطوات الانفتاح السماح للمرأة بقيادة السيارة في أيلول/سبتمبر الماضي، إذ أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ومن المفترض أن يبدأ العمل به اعتبارا من منتصف العام الجاري.

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