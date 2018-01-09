احتفل نجوم رياضة سومو اليابانيون، هاكوهو شو وكيسنوساتو يوتاكا وكاكوريو ريكيسابورو بطقوس السومو السنوية التي تعطى اشارة انطلاق موسم المصارعة.

وجرى الاحتفال في ضريح ميجي في طوكيو قبل أول لقاء لبطولة سومو المقررة في 14 يناير/ كانون الثاني.

وأدى المصارعون ما يعرف باسم "احتفال نقاء الحلقات" والمعروفة كذلك بـ "دوهيو إيري". وهذا الاحتفال التقليدي يقام من طرف المصارعين الأكثر قوة

"يوكوزونا"، للصلاة من أجل الحظ في المقابلات.

المئات من مشجعي السومو والمتفرجين تحدوا البرد لحضور هذه المراسم.