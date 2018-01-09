توصل رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا إلى طريقة "غريبة" للهروب من أسئلة الصحفيين حيث ترك مجسما له من الورق المقوى بالحجم الطبيعي في مقر الحكومة للإجابة على تساؤلات الصحفيين. وقال رئيس الوزراء.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، ويراتشون سوكوندهاباتيباك "مع ذلك فإن رئيس الوزراء سيواصل عقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مقر الحكومة يوم الثلاثاء".

المجسم الكرتوني لرئيس الوزراء يصوره في أوضاع وملابس مختلفة وصمم خصيصا لاستقبال الأطفال الزائرين لمقر الحكومة في عيد الطفولة.

طريقة برايوث الكرتونية هذه تأتي وسط تعرض قادة الحكومة العسكرية لانتقادات حادة بسبب غياب للشفافية.