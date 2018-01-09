إسرائيل تقصف مواقع قرب العاصمة السورية دمشق

أكد الجيش السوري أنّ إسرائيل أطلقت النار على أراض قرب العاصمة دمشق باستخدام طائرات وصواريخ أرض-أرض في وقت مبكر من صباح هذا الثلاثاء.

وأشارت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إلى أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة بريف دمشق.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن إسرائيل تؤكد مجدداً "دعم التنظيمات الإرهابية في سورية ورفع معنوياتها المنهارة إثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب".

وليست هذه المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مواقع سورية حيث شهدت سوريا تسع عمليات قصف إسرائيلية كان أخرها شهر كانون الأول-ديسمبر الماضي حيث اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف موقعاً عسكرياً في ريف دمشق ودمرت اثنين منها.