فرنسا: بلدية بوكير تلغي الوجبات البديلة للحم الخنزير في مدارسها

في الجريدة المحلية لبلدية بوكير الفرنسية الواقعة في منطقة لنكدوك روسيون جنوب فرنسا والتابعة لإقليم الغارد، نشر خبر مثير للجدل. الخبر يتمثل في قرار عمدة البلدية جوليان سانشيز وضع حدّ للوجبات البديلة للحم الخنزير في جميع مدارس المقاطعة. وقال إن القرار سيتم تطبيقه ابتداء من أول الإثنين الذي يتزامن مع العودة المدرسية للتلاميذ.

هذا الإجراء، الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتلاميذ المسلمين من المحتمل أن يحرم نحو 600 تلميذ من وجبة الغذاء التي عادة ما يناولها التلاميذ في المدارس الأوروبية نظرا لطول اليوم الدراسي مقارنة بالبلدان العربية.

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وجبات معادية للجمهوريين

ويعتبر القرار، وفقا للسيدة لور كورديليت، رئيسة الجمعية المعارضة، اعتداءا على حقوق الطفل ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها باسم العلمانية. كما صرحت كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء مارلين شيابا أن هذا الإجراء يحمل في طياته رسالة تحدي سياسي لمسلمي ويهود الدولة الفرنسية وأطلقت عليها اسم "وجبات معادية للجمهوريين".

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رد فعل أولياء الأمور

ودعا أولياء أمور الطلاب المعارضين لهذا التدبير إلى التجمع للاحتجاج في ساحة قاعة بلدية بوكير يوم الاثنين 15 يناير في الساعة 11:30.