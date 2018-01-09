أعلنت جمعية "ترانسبرانسي المغرب" عن إنشاء آلية جديدة لرصد ظاهرة الفساد في البلاد وسد الفراغ في هذا المجال، بعد التعثر الذي شهدته الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والتقصير الحكومي.

خلال ندوة نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي في الرباط، أكدت أن المشروع الجديد يرمي إلى رصد ظاهرة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحته وتعزيز مساءلةِ السلطاتِ التنفيذية.

وكانت "ترانسبرانسي المغرب" انتقدت الأسبوع الماضي الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، واعتبرت أن المغرب يعاني من فساد وصفته بـ "المزمن"، وطالبت بإحداث "تغيير في مواقف السلطات" من أجل إحداث تقدم في هذا المجال.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن تراجع المغرب على "مؤشر الرشوة" خلال العقد الأخير، فضلا عن وجود دراسات أخرى أجريت في هذا المجال.

وعن خطتها قالت "ترانسبرانسي المغرب" إنها ستتوجه إلى ثماني وزارات وخمس هيئات ومنظمات، وإلى الشرطة والدرك، وتنظيم مرافعات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة قبل أكثر من عامين.

وأضافت المنظمة التي كانت ضمن الهيئات الممثلة في اللجنة الوطنية لتتبع مكافحة الفساد، إنها "لن تمانع في التعاون مع الدوائر الحكومية" من أجل تحقيق أعلى مستويات المراقبة للفساد.

وكانت الحكومة المغربية صادقت في عام 2015 على استراتيجية لمكافحة الفساد، وانتقد حقوقيون تلكؤ السلطات التنفيذية في تطبيق بنودها على أرض الواقع.