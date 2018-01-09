في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم الكرة المستديرة كافأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي قائده وهدافه هلومفو كيكانا بشريحة انترنت بسعة 5 غيغابايت، كأفضل لاعب في لقاء نهائي ببطولة تيليكوم كنوغوت.

متعامل الشبكة صمم شريحة عملاقة خاصة للاعب تحمل عبارة رجل المباراة وتوجته بها خلال نهاية البطولة.

ونادرا ما تقوم بعض العلامات التجارة بتنظيم مثل هذه البطولات الرياضية الإشهارية وإهداء الفائزين جوائز من منتجاتها قصد الإعلان لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور هذا التتويج "الفريد من نوعه" وأسقطوه على منتجات أخرى في بلدان أخرى وكانت النتيجة مضحكة بالفعل.