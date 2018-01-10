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أستراليا

انتحار "فتاة القبعة" يتسبب بصدمة كبيرة في أستراليا

انتحرت الطفلة دولّي (إيمي إيفيريت) بعد تعرّضها للمضايقات والتحرش عبر الانترنت.

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انتحار "فتاة القبعة" يتسبب بصدمة كبيرة في أستراليا

انتحار "فتاة القبعة" يتسبب بصدمة كبيرة في أستراليا
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لم تكن "دولّي" (آيمي) فتاة عادية بالنسبة إلى الأستراليين، إنما كانت أيضاً "أيقونة قبعة أكوبرا"، الماركة التي سوّقت لها منذ ثماني سنوات ضمن إحدى الحملات الإعلامية التي قامت بها الشركة.

وانتحرت دولّي (إيمي إيفيريت) التي تبلغ 14 عاماً من العمر، بعد تعرّضها للمضايقة على الانترنت بحسب أسرتها.

وقدمت شركة أكوبرا التعازي لعائلة دولّي ووضعت منشوراً على حسابها على الانترنت قائلة إن المضايقات مرفوضة على اختلاف أنواعها وإن "دولّي كانت من الممكن أن تكون ابنة أو شقيقة أو صديقة أي أحد آخر". 

We are shocked and distressed to hear of the passing of “Dolly” - the young girl many of you will recognise from our past Christmas adverts. This beautiful photo was taken 8 years ago. Dolly chose to end her life to escape the bullying she was being subjected to. She was not even 15 years old. To think that anyone could feel so overwhelmed and that suicide was their only option is unfathomable. Bullying of any kind is unacceptable. It is abuse and it is time for us to stand up when we see any kind of bullying behaviour. Dolly could be anyone’s daughter, sister, friend. We need to make sure that anyone in crisis knows there is always someone to talk to. Be a friend, check up on your mates. Our hearts go out to Dolly’s family and friends. Amy ‘Dolly’ Everett 1.5.2003-3.1.2018 #stopbullyingnow #doitfordolly #justbekind

Une publication partagée par Akubra Hats Official (@akubraofficial) le

في كلمة كتبها على حسابه الشخصي على الفايسبوك، دعا والد آيمي إيفيريت إلى مزيد من الحذر فيما يتعلّق بالتحرش والمضايقات كي لا تكون "حياة ابنته قد ضاعت سدى".

وتشير الإحصائيات إلى تعرّض طفل من كلّ خمسة أطفال أستراليين لمضايقات في السنة الماضية.

ولم يدلِ تيك إيفيريت، الوالد، بأية تفاصيل إضافية في الكلمة المؤثرة التي كتبها على الفايسبوك ولكنه قال إنها "أرادت الهروب من الشر في هذا العالم".

ويأمل السيد إيفيريت بأن "يساعد موت دولّي في الحفاظ على حيوات الآخرين الغالية".

في كلمته أيضاً على الفايسبوك فاجأ الوالد البعض أيضاً عبر دعوته "أولئك الذين ضايقوا ابنته لحضور جنازتها". وقال إيفيريت "إن كان بعض أولئك الذين يأخذون البلطجة والتحرش على الانترنت على سبيل المزاح يقرأون هذه السطور، فأنا أدعوهم إلى حضور الجنازة كي يشهدوا بأنفسهم على الدمار الكامل الذي تسببوا به".

لا إحصائيات رسمية لعدد عمليات الانتحار بسبب مضايقات الانترنت

بحسب المركز الوطني لمكافحة المضايقة (التحرش) تشهد أعداد عمليات المضايقة عبر الانترنت ازدهاراً والأطفال عرضة لها بشكل دائم. وتقول بعض المصادر إن المراهقين والأطفال لا يطلبون المساعدة عندما يقعون ضحايا لمثل هذه الأعمال إلا في حالات نادرة.

وفيما لا يتوفر إحصاء رسمي لعدد عمليات الانتحار، يقول مراقبون إن نسبة انتحار المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاماً وأربعة وعشرين عاماً تزداد في السنوات الأخيرة. 

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