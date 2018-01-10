الإتحاد الأوروبي يولي اهتماما واضحا بأمن واستقرار ورفاهية غرب البلقان ولهذا تعتزم الرئاسة البلغارية الاستفادة القصوي من خبرتها الإقليمية بدون خلق توقعات خاطئة بدعم الإصلاحات المتعلقة بدخول بعض دول غرب البلقان ووضعها على أجندة الإتحاد الأوروبي، ذلك أن صوفيا سوف توفر الدعم الجيوسياسي والاقتصادي لغرب البلقان من خلال تحسين الربط بالطرق والسكك الحديدية والجوي والرقمي والتعليمي والطاقة.
بلغاريا وتحديات الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
تطمح بلغاريا التي استلمت حديثا الرئاسة الدورية للاتحاد ، تطمح إلى العمل على وضع وتنفيذ آليات فعالة لزيادة أمن مواطني الإتحاد الأوروبي وتعزيز الرقابة على الحدود وإدارة أكثر فعالية لعمليات الهجرة
بلغاريا وتحديات الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
Point of view
نحن بحاجة إلى جلب حياة افضل للمنطقة،وفتح الآفاق و الحدود،و العيش سويا كجيران،إن الأمر يتعلق بكيفية زيادة،مصداقيتنا،ليس فقط داخل المنطقة،ولكن أيضا ضمن أوروبا ككل.نائب في البرلمان الأوروبي
تانيا فاجون،نائب في البرلمان الأوروبي
- "اذا لم يهتم القادة الاوروبيون بمواجهة هذا الخطر الداهم، وإذا لم يحققوا الوعودو التي قطعوها فإنه يمكن القول إن المنطقة سيستوطن فيها عدم الاستقرار ،عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي ونرى أيضا تزايد التطلع القومي
تطمح بلغاريا التي استلمت حديثا الرئاسة الدورية للاتحاد ، تطمح إلى العمل على وضع وتنفيذ آليات فعالة لزيادة أمن مواطني الإتحاد الأوروبي وتعزيز الرقابة على الحدود وإدارة أكثر فعالية لعمليات الهجرة
تانيا فاجون،نائب في البرلمان الأوروبي
نحن بحاجة إلى جلب حياة افضل للمنطقة،وفتح الآفاق و الحدود،و العيش سويا كجيران،إن الأمر يتعلق بكيفية زيادة،مصداقيتنا،ليس فقط داخل المنطقة،ولكن أيضا ضمن أوروبا ككل.
من المقرر أن تستضيف بلغاريا قمة غير رسمية على مستوى القادة بين دول الإتحاد الأوروبي وغرب البلقان في 17 مايو القادم بصوفيا،ذلك أن المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود جونكر تعتزم نشر استراتيجية المفوضية حول دخول صربيا والجبل الأسود المرشحين المتقدمين بنجاح في غرب البلقان.
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