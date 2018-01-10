بلغاريا وتحديات الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

"نحن ننتج ونستخدم الكثير من المنتجات البلاستيكية، وعلى الرغم من جهود إعادة التدوير، فإتها تنتهي بالقمامة، حيث لا يمكننا بيعها في األسواق العالمية بعد ذلك، كما كان عليه الحال من قبل بسبب الصين""

جونتر اوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي