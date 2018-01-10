ديدي يعرض عقدا بمليون دولار للطفل الذي أهانته إتش أند إم

اعتذرت شركة إتش آند إم للأزياء يوم الثلاثاء عن إعلان يظهر فيه طفل أسود يرتدي سترة عليها شعار "ألطف قرد في الغابة" وقالت إنها ألغته من جميع حملاتها التسويقية.

وكان الإعلان قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق وصفته بأنه عنصري. ومن بين منتقديه نجم موسيقى البوب الكندي المعروف بلقب (ذا ويكند) الذي تعاون مع إتش آند إم في تشكيلتي أزياء عام 2017 وقال إنه لن يعمل معهم مرة أخرى بعدما شاهد الإعلان.

وقال نجم البوب الكندي ديدي واسمه الحقيقي أبيل تسفاي في تغريدة على موقع تويتر يوم الاثنين "استيقظت صباح اليوم على صدمة وأشعر بحرج بسبب هذه الصورة. أشعر باستياء عميق ولن أعمل مع إتش آند إم مجددا".

وعلى شكل تعويض للطفل شون جون عرض ديدي وهو رجل أعمال تبلغ ثروته 850 مليون دولار، عقدا بقيمة مليون دولار على عائلة الطفل ليقوم بالدعاية للملابس التي تنتجها شركته. وأوضح أنه رغم عدم تلقيه الجواب، لكنه يعطي الفرصة لعائلة شون لإعادة التفكير في الأمر.

وزيادة في الاعتذار، قام بإعادة إنتاج الصورة، حيث يظهر الطفل بملابس الشركة.

ويستخدم البعض كلمة قرد منذ وقت طويل في توجيه السباب العنصري.

وقالت شركة الأزياء السويدية في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إنها "تتفهم تماما رد فعل "ذا ويكند" تجاه الصورة وتتفق معه. وأضافت "نشعر بعميق الأسف لالتقاط مثل هذه الصورة كما نأسف أيضا لطباعة الشعار نفسه". وقالت إنها ستدقق الآن في ممارساتها الداخلية لتفادي حدوث مواقف مماثلة مستقبلا.