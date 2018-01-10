زلزال قوي يضرب الجزر العذراء بالكاريبي وتحذيرات من موجات تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة قرب جزر نائية في الكاريبي تتبع لهندوراس مساء الثلاثاء ما دفع بهيئة الأرصاد الجوية إلى التحذير من حدوث موجات مد تسونامي في جزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو.

وهز الزلزال النوافذ في بمدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس والواقعة على بعد نحو 519 كيلومترا إلى الشرق ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي قيل في بادئ الأمر إنه بقوة 7.8 درجة يقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي بارا باتوكا في هندوراس وعلى بعد 307 كيلومترات جنوب غربي جورج تاون في جزر كايمان.

وقال مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) إن التحذير من تسونامي ساري بالنسبة لبورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية بعد الزلزال. وحذر المركز من احتمال ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أقدام (متر) فوق مستوى المد البحري.

وكان الزلزال ضحلا للغاية على عمق عشرة كيلومترات فقط وهو ما كان سيضخم من تأثيره.

وشعر السكان أيضا بالزلزال في ولاية كوينتانا رو المكسيكية إلى الشمال من هندوراس