مصري شجاع يحبط عملية سرقة بالسعودية

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف تمكن مصري شجاع من إفشال عملية سرقة محل تجاري في السعودية.
المشاهد بينت كيف تدخل المقيم المصري، لانقاذ الموقف، بعدما كان لصان يحاولان نهب خزنة سوبر ماركت.
وأوضح المتحدث الأمني السعودي أن "قوات الأمن باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، وانتقلت للمحل لرصد الجانيَيْن أثناء انفلاتهما من قبضة الأشخاص، ومحاولتهما الهرب، إذ تم تتبعهما لداخل الحي، والقبض عليهما، وتبيّن أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وكانا بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافهما لاستيفاء إجراءات الضبط الجنائي في الحادثة، والتحقق من الحوادث الأخرى المماثلة المشتبه في تورطهما بها تمهيدًا لإحالتهما وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بمحافظة الخُبر".