سلسلة من المقابلات مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يقدمها موقع إيلاف السعودي دون مهابة إثارة الجدل أو إشعال فتيل غضب القراء العرب خصوصا بعد قرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وما تلاه من مفاجآت وأهمها الموافقة الضمنية للمملكة العربية السعودية للقرار.

المقابلة الثالثة بعد تلك مع اللفتنانت جنرال غادي إيزنكوت و يسرائيل كاتس كانت مع عضو الكنيست وزعيم المعارضة الإسرائيلية السابق إسحاق هرتسوغ وهو ابن الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ.

من المثير للدهشة هو مطلع المقال، إذ ناشد هرتسوغ العرب وعلى رأسهم السعودية إلى التوصل إلى حل لإتمام عملية السلام العالقة في المنطقة، وكأن الشعوب العربية هي التي تعوق عملية السلام، وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية السابق أن بلاده مستعدة للسلام.

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القدس والرياض

في مقابلته مع إيلاف، طالب إٍسحاق هرتسوغ، بتمكين السعودية ومنحها مكانة خاصة للأماكن المقدسة في القدس. أما بخصوص قرار ترامب فقد اقترح أن تحدد السيادة الإسرائيلية في القدس بالتفاوض.

السياسي الإسرائيلي يغازل محمد بن سلمان

ولم يتوان هرتسوغ عن مدح محمد بن سلمان واصفًا إياه بأحد الثوريين في الشرق الأوسط، والذي يصنع تاريخًا جديدًا في المنطقة، كما أثنى السياسي الإسرائيلي على مواقف السعودية التي تعتبر من وجهة نظره مثيرة للإعجاب.

هرتسوغ: نتحالف مع دول عربية لمواجهة إيران

وحين سُئل هرتسوغ عن تحالف إسرائيل مع بعض الدول العربية كانت مصر هي إجابته الأولى ثم والأردن والسعودية والإمارات والمغرب والبحرين والكويت وعمان وأشاد السياسي الإسرائيلي بموقف الدول العربية الحالي تجاه القضية الفلسطينية وتحالفها مع إسرائيل بحجة القضاء على داعش وإيران " كانت الدول العربية تريد القضاء على دولة إسرائيل، والآن أرى الدول العربية تريد الذهاب مع إسرائيل في مسيرة سلمية ومصالحة تاريخية، وفي هذا المسار تقاطع للمصالح ضد إيران وداعش"، كما ورد في الصحيفة الإلكترونية السعودية.

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هرتسوغ: نتنياهو يركب النمر المزمجر دون أن يروّضه

كما صرح هرتسوغ أن نتنياهو لا يقود الائتلاف الحكومي بانضباط، وأضاف أن هدف هرتسوغ السياسي كان يكمن في تشكيل ائتلاف لكتلة من الأحزاب المختلفة وبذلك يستطيع إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة.