فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على قرى بالضفة الغربية اليوم الأربعاء (10 يناير كانون الثاني) للبحث عن مسلح يُشتبه بأنه فلسطيني قتل قائد سيارة إسرائيليا الليلة الماضية (9 يناير كانون الثاني).
وقال مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية في تصريح لراديو الجيش إن الإسرائيلي الذي يسكن في مستوطنة قرب مدينة نابلس الفلسطينية قتل بالرصاص وهو في سيارته. وأكد المستشفى نبأ وفاته.
وقالت متحدثة باسم الجيش إن الجنود يفتشون عن المشتبه به.
وزادت التوترات في المنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.
وأثار قرار ترامب الذي عدل به عن سياسة تنتجها الولايات المتحدة منذ عقود غضب الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة مستقلة تضم القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتسبب قرار ترامب في احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية وعلى الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.
وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014. ولم تؤد محاولة الإدارة الأمريكية استئناف المحادثات إلى ظهور أي علامات حقيقة على التقدم. ومن المقرر أن يقوم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بزيارة للشرق الأوسط خلال الفترة بين 20 و23 يناير كانون الثاني الجاري.