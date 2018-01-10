أصغر طماطم في العالم .. صناعة إسرائيلية

طماطم صغيرة، أصغر من عملة شيكل إسرائيلية واحدة، حمراء وصفراء، ستطرح في الأسواق للمرة الأولى في معرض زراعي دولي لمدة ثلاثة أيام سيقام في جنوب إسرائيل.
تم اختبار مذاق الطماطم على العديد من رواد المطاعم الشهيرة في إسرائيل ومنه مطعم الديك الأزرق لصاحبه الطاه المعروف شاول بن أدرت وقد لاقى طعمها اللذيذ إعجاب جميع رواد المطعم.
إقرأ المزيد: طماطم لذيذة دون الحاجة إلى الريّ
وكان للشركة المصنعة للمواد الغذائية في إسرائيل الصدارة في تصنيع الطماطم الأصغر حجما.
طماطم موفرة للجهد
نظيفة، بسيطة، ذات مذاق جيد، يمكنك طهيها في دقائق لصغر حجمها، عصرها لتصنيع صلصلة الطماطم من أجل المعكرونة الشهية أو يمكن تمليحها ومزجها مع الخضروات.