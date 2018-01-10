القضاء يعرقل قرار ترامب إنهاء برنامج "داكا" الخاص بالمهاجرين

وكان ترامب قرر في شهر سبتمبر/ أيلول إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا"، ورفع مدعون عامون ينتمون للحزب الديمقراطي ومؤسسات وأفراد سلسلة من الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.

وقال القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو أمس الثلاثاء إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن يتم تسوية النزاع القضائي بشأن قرار ترامب، موضحاً أن عدد من يحميهم برنامج داكا، المعروفين باسم الحالمين، من الترحيل ويسمح لهم بالعمل بصفة قانونية بلغ حتى سبتمبر ايلول الماضي حوالي 700 ألف.

وقضى بأن الحكومة الاتحادية ليست مضطرة للبت في الطلبات الجديدة ممن لم يحصلوا من قبل قط على حماية بموجب البرنامج، لكنه أمر الحكومة بالاستمرار في التعامل مع طلبات التجديد ممن سبق لهم الاستفادة من البرنامج.

وأضاف القاضي أن الطاعنين في قرار وقف البرنامج سينجحون على الأرجح في إثبات أن قرار الحكومة متعسف.

ويأتي قرار القاضي في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية التي أصدرها قضاة أمريكيون آخرون لتقييد سياسات ترامب فيما يتعلق بالهجرة ومنها قرارات حدت من تحركات الإدارة ضد المدن التي توفر حماية للاجئين.

كما أصدرت محاكم قرارات لتقليص مجال حظر فرضه على سفر مواطني عدد من الدول التي يغلب المسلمون على سكانها إلى الولايات المتحدة.