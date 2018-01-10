نيويورك تجهّز مراحيض الرجال بطاولات لتغيير وتنظيف الأطفال

لماذا توجد طاولات لتغيير الأطفال وتنظيفهم فقط في مراحيض النساء؟ يرى عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، شيئاً من التمييز الجندري في ذلك، ولذا أصدر المجلس البلدي قانوناً جديداً، أمس، الثلاثاء، يجبر المسؤولين عن المباني العامة بتجهيز مراحيض الرجال بطاولة للعناية بالأطفال.

ويقول العمدة التقدمي إنه "من شأن هذا القانون أن يعطي الفرصة للوالدين بالحصول على الخدمات التي تقدّمها المباني الحكومية، بغض النظر عن جنسهم"، مضيفاً "أنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى الآباء والأمهات في نيويورك".

العمدة لم يصدر القرار إلا بعد تجربة شخصية مع طفلين، فهو كان يترك مهمة تغيير حفاضات الأطفال لزوجته عندما كان يتواجد في مكان عام، إذ لم يكن يدخل إلى مراحيض النساء.

وعلى هذا الأمر علّق دي بلازيو قائلاً "كنت أشعر أني مستبعد بعض الشيء في تربية أطفالي".

وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد دعم مشروع قانون في السابق لتجهيز المباني الفيديرالية في نيويورك بطاولات للاعتناء بالأطفال والرُضع، حيث تعدّ المراحيض الحكومية بشكل كامل قليلة جداً في المدينة.

وحتى هذا اليوم، غالباً ما يلجأ الأهالي في نيويورك إلى مراحيض المقاهي والمطاعم والأسواق من أجل تنظيف صغارهم.