اعتقلت الشرطة السعودية جميع المدعويين على حفل زفاف لمثلي الجنس أجري في مكة المكرمة.

لا توجد معلومات كافية عن المُبلغ عن الحادثة، ولكن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرجلين يمشيان جنبا إلى جنب بينما يزفهما أصدقائهما. وارتدى أحدهما طرحة زفاف بيضاء اللون.

وفورا ألقت الشرطة القبض على الرجليْن وعلى جميع من شارك في الحفل.

وفي بيان نشر على موقع تويتر، صرحت شرطة مكة المكرمة أن المحتجزيْن قالا أن المدعويين في الحفل فوجئوا بالأمر ولم يكونوا على علم". وأضاف البيان أن واحد من العريسيْن كان متحولا جنسيا.

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وأضافت الشرطة أنه تم تحديد هوية الحقيقية لجميع المشاركين في الحفل متحولين وغير متحولين وسيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة".

المثلية جريمة عقابها الموت في السعودية

المثلية الجنسية محظورة في المملكة العربية السعودية، تطبيقا لأسس الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في العديد من البلدان العربية المسلمة، ولكن في السعودية الأمر أكثر خطورة إذ تصل العقوبة إلى الموت إذ يعتبر مثليو الجنس من المهدور دمائهم طبقا للشريعة الإسلامية.

وعبر العديد من المسلميت عن غضبهم إثر انتشار المقطع المصور بكاميرا هاتف أحد المدعويين، وكتب شخص على تويتر: "أتقومون بذلك في أنقى بقاع الأرض

وكتب مدون آخر: "منذ عام 2013، تزايدت ظاهرة المثلية في مكة، ولعله أصبح على الناس المحترمين أن يطهروها من هذا الفساد الذي ينبع من الأجانب".

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