المنتخب السعودي يحصل على إذن بإفطار رمضان

رئيس اتحاد كرة القدم السعودية عادل عزت أفاد أن لاعبي المنتخب السعودي سيحصلون على الإذن بالإفطار في شهر رمضان المقبل.
وأوضح عزت أن الإجهادات العالية التي سيخضع لها لاعبو المنتخب نتيجة التدريبات المركزة ستكون مرتفعة جدا.
ووعد عزت بتوفير كافة احتياجات أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب، وقال إنّ اتحاد الكرة حريص على ظهور المنتخب بشكل مشرف في كأس العالم وتمثيل المملكة خير تمثيل في بطولة العالم.
من جهته، أكد بيتزي أن أبواب المنتخب ستكون مفتوحة أمام اللاعبين المواليد، إلا أنّه أكد أنه سيحرص على مشاركة اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم.
ويستهل المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم بمواجهة روسيا، في الرابع عشر من شهر يونيو/ حزيران، ثم أوروغواي، في العشرين من الشهر ذاته، قبل مواجهة مصر يوم 25.