أمازيغ الجزائر يتحضرون للاحتفال بالعام الجديد

يحتفل الأمازيغ غداً، الجمعة، بعيد رأس السنة الأمازيغي ويستقبلون العام 2968. في الجزائر، سيحتفل الأمازيغ للمرة الأولى بالعيد بطريقة "رسمية"، إذ أن يوم الثاني عشر من كانون الثاني/يناير صار يوم عطلة رسمية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الفائت عن اعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، وإقرار عيد رأس السنة الأمازيغي يوم عطلة رسمية.
في السياق، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية يوم أمس، الأربعاء، بياناً رسمياً باللغتين العربية والأمازيغية، ليكون هذا أول بيان يصدُر باللغة الأمازيغية منذ إقرارها لغة رسمية.
ونشرت الوزارة البيان على صفحتها على موقع الفايسبوك وهو يتعلق بالتسجيل لقرعة الحج، غير أن ناشطين انتقدوه سريعاً لأن النص الأمازيغي لم يكتب بحروف التيفيناغ التي تكتب بها اللغة، إنما كُتبت صوتيات اللغة الأمازيغية بالأحرف اللاتينية!
يذكر أخيراً أن الجزائر تشهد مطالبات للمسارعة في إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية.