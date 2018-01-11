وزير الخارجية البحريني عن وزير خارجية قطر: امتهن الخيانة

أطلق وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد الخليفة، تصريحات قاسية انتقد فيها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واصفاً إياه "بمُمتَهن الخيانة".
وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد كشف يوم أمس، عمّا تعتبره الدوحة "سرّ الخلاف" مع أبو ظبي محيلاً المشكلة إلى "امرأة كانت متواجدة على الأراضي القطرية ورفضت الدوحة تسليمها على الرغم من مطالبة الإمارات بذلك". وتحدّث الوزير القطري خلال المقابلة عن الأزمة الخليجية وعن الدول المقاطعة لقطر أيضاً.
وفي تغريدة نشرها اليوم الخميس، كتب وزير الخارجية البحريني "ليس بغريب على من امتهن الخيانة والتآمر، واستطاب إراقة دماء الأبرياء، وأذاع الأكاذيب ليلاً نهاراً على قناته الشريرة أن يرمي السعودية والإمارات ومصر والبحرين بالأباطيل والإساءات".
تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو من العام الفائت وفرضت حصاراً تجارياً عليها. ووجهت الدول المقاطعة عدّة اتهامات إلى قطر منها تمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون العربية، وهي تهم تنفيها قطر حتى الساعة.