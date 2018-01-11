في الصين... "صبيُّ الثلج" يطلب العلم في البرد القارس

تجمّد شعر طفل صيني، يبلغ من العمر عشر سنوات، بعد أن مشى إلى المدرسة مسافة ثلاثة في درجات متدنيّة من الحرارة. وانتشرت صورة الطفل، صاحب الشعر المتجمّد، على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة. الصورة التقطها مدير مدرسة زهوانشانباو الابتدائية، في منطقة إكزينجي الصينية، فور وصول الطفل إلى المدرسة بعد أن مشى مطولا ليخوض امتحانه.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "صبيَّ الثلج" فيما رفض مدير المدرسة الكشف عن هويته. وأضاف المدير "حدث ذلك في أول يوم من الامتحانات النهائية. كانت درجات الحرارة متدنية حقاً وبلغت 9- درجة مئوية في ذلك الصباح".
ولفت المدير الانتباه إلى "أن صبِّي الثلج يسكن على مسافة بعيدة نسبية من المدرسة وأنه معروف بحسه الفكاهي لأنه يلعب دور المهرج ويضحك رفاقه الستة عشر".
بشيء من الحزن قال المدير إن "الصبيَّ لا يعيش مع والديه بما أنهما يعملان في المدن الكبيرة بعيداً من تلك المنطقة النائية، بل مع أقرباء آخرين له" مضيفاً أنهم في المدرسة يؤمنون الفطور للطلاب الذين يجيئون مشياً مثل "صبي الثلج" ومعترفاً في الوقت عينه بأن الغرف في المدرسة ليست مجهزة بوسائل التدفئة بسبب نقص في التمويل.