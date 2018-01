أزمة كاساي، جمهورية الكونغو الديمقراطية: تحدي عودة المشردين داخلياً

لنبدا بالأرقام: في جمهورية الكونغو الديمقراطية، آلاف القتلى في منطقة كاساي منذ اندلاع نزاع جديد في العام 2016، .

في ذروة الأزمة، أكثر من مليون مشرد داخليا في كاساي الكبرى. هذا جعل من جمهورية الكونغو الديمقراطية أول بلد أفريقي من حيث النزوح، حيث ترك 4 ملايين شخص منازلهم.

في كاساي الكبرى، أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من الجوع الشديد.

شمال مدينة كانانغا، جسر لولوا هو الطريق الوحيد للهروب من عنف المناطق الشمالية. هذه المقاطعة في كاساي الوسطى من المناطق التي تضررت بسبب الصراع بين ميليشيا كامبوينا نسابو والقوات الحكومية.

اليوم، هذه المنطقة هي واحدة من المناطق الأكثر أمنا في البلاد وبدأ الناس يعودون تدريجيا إلى ديارهم.

تحولت كانانغا والقرى المحيطة بها إلى مكان للعائدين، حيث يعيد الناس بناء حياتهم والتعافي من ندوب الصراع.

“كنت في المدرسة وسمعت صوت إطلاق النار، هربت بسرعة لكني اصبت برصاص طائش في الطريق إلى بيتي.

لم أر من أطلق النار، لكني شعرت بالم في ذراعي، ثم رأيت الدم .

في ذلك اليوم، بجواري، قتل زميلان . أخذ الجنود جثثهما. حين رأيت ما حدث، ركضت، لم أستطع حمل جسدهما “، تقول ماري سانكاي بيا، احدى ضحايا الصراع.

جُرحت ماري في شباط / فبراير الماضي. بعد أشهر، غادر الجميع القرية. اليوم انها في طريق العودة اليها وعليها ان تتبع نفس المسار حيث أصيبت.

ثلاث رصاصات في الذراع

“أعتقدت أنني لم أعد قادرة على استخدام ذراعي مرة أخرى“، تقول ماري سانكاي بيا.

ثلاث رصاصات اصابت الذراع اليمنى لماري، احداهما استقرت في العظم. استردت جزئيا القدرة على الحركة بفضل جلسات العلاج الطبيعي المدعومة من قبل “Handicap International” ، المنظمة الدولية للمعوقين، التي يمولها مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.

“لديها مشاكل في الكُوعِ، هناك بداية تصلب في المفصل. الآن تستطيع ماري أن تحرك معصمها، لكنها لا تستطيع استرجاعه تماما، تقول إستير لوفولوابو كابوكو، معالجة طبيعية.

