الإكوادور تمنح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج جنسيتها

قالت وزيرة خارجية الإكوادور، ماريا فرناندا اسبينوزا، الخميس، إن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج "حصل على جنسية" الإكوادور، في 12 ديسمبر/كانون الأول، بناء على طلبه، مضيفة أنها تسعى إلى حل "كريم" لوضعه مع بريطانيا.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن في وقت سابق الخميس، أن بريطانيا رفضت طلبا من الإكوادور لمنحه وضعا دبلوماسيا.
ويتحصن أسانج منذ أكثر من خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن، التي منحته حق اللجوء في 2012، لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب.
وأكدت اسبينوزا طلب أسانج الحصول على الجنسية في مؤتمر صحفي في كيتو، وقالت إنها تخشى على حياة أسانج من تهديدات من دول تمثل طرفا ثالثا.