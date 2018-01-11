المئات يشاركون في مهرجان إلفيس السنوي احتفاء بملك الروك آند رول

"إن الأوروبيين يحاولون جاهدين من أجل إقناع الأمريكيين بالحفاظ علة الاتفاق النووي وبعد ذلك، في حالة إلغائه من قبل الولايات المتحدة فإن السياق يفرض ان يتم التعامل مع الإيرانيين ، عدم إلغاء الاتفاق فورا ، بغية منحهم بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق يمكن، بطريقة أو بأخرى، الحفاظ على ما تم إبرامه."

كورنيليوس، أديبهر كارنيجي،اوروبا