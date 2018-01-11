"إيكيا" تحثّ النساء على "التبول" فوق إعلان لها مقابل خصم

نشرت شركة "إيكيا" السويدية، المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، إعلاناً على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، دعت فيه الزبونات إلى التبول على الإعلان واعدة النساء ببعض المزايا في حالات خاصة.
وقد اختارت شركة "إيكيا" السويدية للأثاث، طريقة غريبة للدعاية، ومنحت خصماً خاصاً للنساء الحوامل في حال شرائهن هدايا للأطفال.
ونشرت الشركة على حسابها في "تويتر" يوم أمس شريط فيديو، ذكرت فيه أنها خصصت الجزء السفلي من ورقة الإعلان الموجودة في مجلة الشركة، لاختبار الحمل، تتمكن به الزبونات الراغبات في الحصول على الخصم من إثبات حملهن.
وأضافت الشركة أن الزبونات بإمكانهن الحصول على السعر المخفض في حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية.
وكتبت الشركة في منشورها الدعائي عبارة بالانجليزية تقول: "التبول على هذا الإعلان يمكن أن يغير حياتك"، ونوهت إلى أن هذه الحملة سارية المفعول فقط في السويد حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيكيا" السويدية تعد واحدة من كبريات الشركات المنتجة للأثاث المنزلي في العالم، وتأسست في السويد من قبل إينغفار كامبراد عام 1943.