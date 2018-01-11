مقاتلة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي القطري

قالت قناة الجزيرة القطرية يوم الخميس، إن قطر رفعت شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية انتهاك مقاتلة حربية إماراتية لأجوائها. وأوضحت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن الدولي أن الانتهاك تمّ في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الفائت وأن الطائرة الإماراتية حلّقت فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لمدة دقيقة.
واعتبرت البعثة القطرية لدى مجلس الأمن الدولي التصرف "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وسلامة حدودها وأراضيها ولأحكام القانون الدولي".
كذلك حذّرت البعثة القطرية من نيويورك من مغبة تكرار الانتهاكات، وقالت إن قطر "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومجالها الجوي وأمنها القومي حفاظاً على حقها السيادي المشروع وفق القوانين الدولية".
وأشارت الجزيرة إلى أن البعثة سلّمت نُسخة من الشكوى للأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش.
وتعدّ هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ قطعت أربع دول عربية علاقاتها الديبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو من السنة الماضية، بعد اتهام وجّهته إلى الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية وزعزعة الأمن في المنطقة.
ويأتي كشف قناة الجزيرة عن هذه الرسالة في مرحلة متوترة من العلاقات الخليجية، خصوصاً بين أبو ظبي والدوحة.
وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن منذ يومين عمّا ترى فيه الدوحة سبباً للأزمة مع الإمارات. وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية "إن الأزمة مع الإمارات بدأت بعد رفض الدوحة تسليم زوجة أحد المعارضين الإماراتيين التي كانت تعيش في قطر".
ولم تعلّق الإمارات حتى الساعة على الشكوى القطرية إلى مجلس الأمن الدولي، كما لم يصدر أيّ بيان رسمي من جانب المؤسسات القطرية.