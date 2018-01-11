روسيا تتوعد مولدوفا بعد قرار الأخيرة حظر الإذاعات والقنوات الروسية

انتقدت وزارة الخارجة الروسية يوم الخميس قرار برلمان مولدوفا بحظر البث الإذاعي والتلفزيوني للمحطات الروسية بالبلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها تحتفظ بحقها في أخذ خطوات ضد ما اعتبرته موسكو قانون تمييزي ضدها.
وقالت زخاروفا: "هذا القرار يعد عملاً تمييزياُ صريحاً ضد الإعلام الروسي، وهي خطوة أخرى مناهضة لروسيا من الأغلبية البرلمانية بكيشيناو (عاصمة مولدوفا)".
وأضافت زخاروفا أن قرار الحظر يُظهر "تبنى مولدوفا لطرق شمولية وتخليها عن المعايير الديمقراطية".
ووافق البرلمان المولدوفي على القرار الذي يحظر بث أي برامج إخبارية أو سياسية أو تحليلية أو عسكرية من الدول التي لم تصادق على المعاهدة الأوروبية للتلفزة العابرة، وفي مقدمة تلك الدول روسيا الاتحادية وهي المصدر الأول للبث الخارجي إلى مولدوفا.
وحاول رئيس مولدوفا إيغور دودون، وهو حليف لروسيا، منع البرلمان من إصدار قرار الحظر ولكن محاولته باءت بالفشل بعدما قررت محكمة مولدوفا الدستورية السماح بمناقشة القرار في أوائل الشهر الجاري.
ورد دودون على قرار البرلمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاُ إنه لن يستسلم لقرار البرلمان ولن يوافق عليه، مهدداً بعواقب وخيمة ضد كل من البرلمان والمحكمة الدستورية.
وكانت مولدوفا، التي تقع جغرافياً بين أوكرانيا ورومانيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق منذ عام 1924 حتى انهيار الاتحاد عام 1991.