هبوط سعر البيتكوين بعد مشروع قرار كوري جنوبي بحظر العملة الرقمية

قال وزير العدل الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن بلاده تعتزم حظر التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين مما أدى إلى هبوط حاد في سعر العملة دولياً.
وأعلن المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير بارك سانج كي قال في مؤتمر صحفي: "لدينا مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالعملة الرقمية. لذلك تقوم وزارة العدل بإعداد مشروع قرار لمنع تداولها في التعاملات المحلية".
وأدت تصريحات الوزير لانخفاض بمقدار 10% في سعر البيتكوين دولياً، كذلك هبطت أسعار العملة بكوريا الجنوبية بمقدار 21%.
وقام الآلاف من الكوريين الجنوبيين بتوقيع عريضة يطالبون فيها الرئاسة الكورية بالتراجع عن مشروع قرار حظر البيتكوين.
مستقبل ضبابي؟
ويأتي مشروع قرار الحظر الكوري ليلقي مزيداً من الضبابية على مستقبل العملات الافتراضية بعد أن قامت عدة دول أخرى بمنع تداول البيتكوين.
وارتفع سعر البيتكوين بمعدل وصل إلى 1500% ليصل إلى أكثر من 17000 دولار أمريكي للعملة خلال العام الماضي، مما نتج عنه زيادة الطلب على الاستثمار بها وظهور عملات رقمية جديدة أخري غير البيتكوين كالإيثيريوم واللايتكوين.
وتنضم كوريا الجنوبية إلى عدد من الدول التي تداول العملات الرقمية مثل روسيا والصين والسويد وأيسلندا والهند وتايلند.
كذلك أعلنت عدة دول عربية اعتزامها إما حظر التعامل بالعملة الرقمية أو حظرها بالفعل. كذلك قامت دار الإفتاء المصرية بتحريم التعامل بها كما حذر البنك المركزي الإيراني ونظيره المغربي مواطنيهم من تداولها.
تلك الإجراءات وغيرها دفعت الملياردير الأمريكي وارين بافي للتصريح بأن العملات الرقمية ستنتهي نهاية سيئة.
وقال بافي لقناة سي إن بي سي الامريكية: "لا أعلم تحديداً متي أو كيف ستنتهي (العملة الرقمية)، ولكنني لن أستثمر أي من أموالي بها".