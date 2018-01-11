سيطرت الحكومة السعودية إدارياً على مجموعة بن لادن الإنشائية العملاقة، في وقت تبحث فيه نقل بعض أصول تلك المجموعة إلى الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".
وتعد مجموعة "بن لادن" التي كان يعمل ضمن طواقمها أكثر من مائة ألف موظف، تعد أكبر شركة إنشاءات في السعودية، وقد نفذت الكثير من المشاريع العملاقة على الصعد العقارية والصناعية والسياحية.
وتعرضت المجموعة لضرر مالي بالغ قبل بضع سنوات نتيجة الركود في مجال البناء والإنشاءات، كما تأثرت سلباً بعد استبعادها من عقود الدولة عقب حادثة الرافعة في الحرم المكي قبل ثلاث سنوات حين قتل 107 شخصاً، وقامت المجموعة على إثره بتسريح آلاف الموظفين.
ولفتت مصادر مصرفية وصناعية في تصريحات لـ "رويترز" أن الرياض حريصة على أن مواصلة المجموعة لنشاطاتها في خدمة خطط التنمية في البلاد.
وكانت الحكومة السعودية احتجزت العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في سياق حملة واسعة النطاق ضد الفساد، وكان من ضمن الموقوفين رئيس المجموعة بكر بن لادن وعدد من أفراد عائلته.
وتسعى الحكومة السعودية من وراء الحملة التي تنفذها في البلاد إلى استعادة 100 مليار دولار من أموال المحتجزين، تقول الحكومة إنها أموال تعود للدولة.