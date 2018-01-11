شكلت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، فريقا للتحقيق مع الأفراد والشبكات التى تدعم حزب الله، بالإضافة إلى عمليات "تهريب المخدرات لغايات الإرهاب" من قبل الحزب.
ومما جاء في بيان نشرته الوزارة على موقع الإلكتروني الرسمي: "أعلن وزير العدل، جيف سيشنز، عن إنشاء فريق للتحقيق في تمويل حزب الله وتهريب المخدرات من أجل الإرهاب".
وأضاف البيان: "يضم الفريق مجموعة من الخبراء الدوليين في الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة ومجال غسيل الأموال".
انتقادات لأوباما..
وانتقد الجمهوريون الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عقب تقرير لموقع "بوليتيكو" الإخباري في ديسمبر/كانون الأول، ذكر أن إدارة أوباما عطلت برنامجا لإدارة مكافحة المخدرات كان يستهدف عمليات تهريب لجماعة حزب الله، خلال مفاوضات واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوباما منح إيران أكثر من اللازم لتأمين إبرام الاتفاق الذي خفف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
كما أوضح سيشنز أن وزارة العدل ستجمع محققين وممثلي إدعاء كبارا في الفريق المعني بالتحقيق في أنشطة تمويل حزب الله والإتجار في المخدرات لدعم الإرهاب، لضمان استكمال كل التحقيقات المدرجة في البرنامج المعروف باسم المشروع كاساندرا.
وقال سيشنز: "وزارة العدل ستبذل قصارى جهدها من أجل القضاء على أي تهديد لمواطنينا من منظمات إرهابية وإنهاء أزمة المخدرات المدمرة".