بالفيديو: المرحاض الذكي كل ما تحلم به لراحتك

لا يمكنك العيش دون هاتفك الذكي ؟ حسنا، إليك المرحاض الذكي الذي يوفر لك كل ما تحتاجه لتجلوز هذه الدقائق المعدودة براحة تامة.
مرحاض "نومي" يساوي 7500 دولار أمريكي، لإنه يسمح للمستخدمين بإختيار لون المياه ودرجة حرارة مقعد المرحاض بالإضافة إلى درجة حرارة المياه دون لمس المرحاض نفسه. تم عرض المرحاض في معرض الالكترونيات الاستهلاكية السنوي بولاية لاس فيجاس الأمريكية والمعروف باسم (سيس) والذي يستمر فعالياته حتى 12 يناير كانون الثاني.
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حماية من البكتيريا والفيروسات
فكرة المرحاض تكمن في الحد من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق اللمس، كما يوفر لمستخدميه راحة من نوع خاص تتلائم مع أذواق ومتطلبات الجميع.
شاشة تحكم عن بعد
أثناء تمتعك بدفء المقعد في هذا البرد القارس يمكنك تغيير لون المرحاض والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وإطلاق خاصية التجفيف بعد الاغتسال من المياه.
الموسيقى تنطلق عن طريق مكبرات الصوت المزروعة بداخل جسد المرحاض الإلكتروني.