آلاف الألمان يعجزون عن تحمل نفقات دفن موتاهم

ويلفت تقرير صحفي الانتباه إلى أن أكثر من عشرين ألف شخص في ألمانيا عجزوا عن دفع تكاليف دفن أقاربهم خلال العام الماضي، ما دفع بهم الى اللجوء لطلب المساعدة من هيئة الشؤون الاجتماعية.
ونوهت صحيفة "باساور نويه بريسه تسايتونغ" الألمانية نقلاً عن المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن، بأن الدعم المالي لعمليات الدفن كلف المقاطعات نحو 60 مليون يورو خلال العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعات بولاية شمال الراين وستفاليا، تكبدت أعلى التكاليف، حيث دفعت نحو 16.9 مليون يورو. وأضافت أن هذه الولاية يعيش بها أيضا أغلب الأشخاص الذين لم يستطيعوا تحمل تكاليف دفن أقاربهم مقارنة بالولايات الأخرى، ويبلغ عددهم 3757 شخصاً.
وأضافت الصحيفة الألمانية استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، إلى أن العدد الإجمالي على مستوى ألمانيا هو نفس العدد تقريبا الذي تم رصده خلال الأعوام الماضية، علما أن الولايات تقرر بنفسها حجم الأموال التي تدفعها كدعم مالي لأعمال الدفن.
ونقلت الصحيفة عن زابينه تسيمرمان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض دعوتها إلى إدخال معايير موحدة على مستوى ألمانيا بشأن دفع الولايات والمقاطعات لنفقات الدفن.
وقالت النائب تسيمرمان: إنه من المتوقع زيادة الأموال اللازمة لتحمل المقاطعات لتكاليف الدفن في المستقبل نظرا لزيادة معدل الفقر مع التقدم. وفق الصحيفة المذكورة.