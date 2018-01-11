طقس متقلب غير عادي تشهده تونس

تشهد تونس احوالا جوية متقلبة وغير عادية، حيث ارتفعت درجات الحرارة لمدة أربعة أسابيع، بعد هطول للثلوج بشكل كبير، حدث نادر في شمال إفريقيا.
وتعيش تونس ظروفا جوية غير طبيعية منذ الخريف الماضي، وأبدى سكان مناطق شمال غرب البلاد القريبة من الحدود الجزائرية استغرابهم من هطول الثلوج بشدة بعد أن وصلت إلى الصحراء لأول مرة منذ أربعين عاماً.
ونشرت الحكومة الآلاف من أفراد الجيش والشرطة والحماية المدنية والحرس والوطني لضان سلامة المواطنين وأمنهم.
وبحسب عبد الرزاق رحال المهندس في المعهد الوطني للأرصاد الجوية فإن توقعات الطقس للمدى القصير والمتوسط والبعيد، وهي الأصعب حول مخاطر الطقس لاسيما في فترة وجيزة، وحذر من وقوع فيضانات وعواصف قوية.
وتسببت الأمطار التي هطلت بغزارة إلى فيضان ضفتي نهر وادي ماجيردا وهو اطول نهر في تونس، كما غمرت الفيضانات مناطق في تطوان وقبلي.