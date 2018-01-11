تونس بين يناير 2011 ويناير 2018 ما الذي تغير؟

تجددت ليلة الأربعاء الخميس الاحتجاجات العنيفة في عدد من المدن التونسية لليوم الثالث على التوالي على خلفية قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب، "زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقهور" وردد المتظاهرون من النساء والرجال هذه العبارة طيلة المظاهرات قبيل أن تدخل الشرطة بالغازات المسيلة للدموع.

وأصيب حوالي 50 شرطيا بينما أحرق المحتجون عشرات من عربات الشرطة ومقرات حكومية ومراكز شرطة.

وقال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز ولاحقت محتجين للاشتباك معهم في حي الانطلاقة وحي التضامن بالعاصمة تونس. كما تشهد منطقة الياسمينات بالعاصمة مناوشات بين المحتجين والشرطة.

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الاحتجاجات كانت اندلعت يوم الأحد الماضي من بلدة تالة قرب الحدود الجزائرية لكن رقعتها اتسعت بسرعة وانتشرت إلى أرجاء البلاد يوم الاثنين.

وبعد هدوء نسبي طوال الأربعاء تجددت الاحتجاجات العنيفة في المساء في عدة مناطق وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في قبلي والقصرين وتالة وسليانة وطبربة.

وقال أحد المتظاهرين: "نحن نموت هنا لا أمل لنا..ليس هناك إلا الوعود الزائفة ونحن سئمنا..هنا تجد فقط المقاهي تعج بالشبان العاطلين".

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اعتقال 237 متظاهرا

وهاجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس وقال إنه غير مسؤول.

واتهم يوسف الشاهد حزب الجبهة الشعبية بأنه حزب غير مسؤول لأنه يحرض على الاحتجاجات الفوضوية قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها .. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 237 محتجا بينهم متطرفين بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة ليل الثلاثاء في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.

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مدينة جربة معقل يهود تونس

وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في جربة: "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إنه لا علم له حتى الآن بأمر محاولة الاعتداء على المدرسة اليهودية.

وجزيرة جربة التونسية معقل لأغلب اليهود الذين يعيشون في تونس والذين لا يتجاوز عددهم 1800 شخص في أنحاء البلاد.

وكان معبد الغريبة اليهودي في جربة قد تعرض لتفجير بشاحنة مفخخة عام 2002 في هجوم قتل خلاله 21 سائحا وتبناه تنظيم القاعدة‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭.‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نظرة غربية مغلوطة وصمت حكومي

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

تونس هو البلد الأول الذي تولى صدارة الاعتراضات على الحكومات العربية القمعية، ما عرف إعلاميا بالربيع العربي، يومها لم يخطر على قلب أحد أن يستطيع شعب عربي اسقاط نظامه وتغيير أحواله الاقتصادية وغير تشكيك العديد إلى أن الشعب التونسي أسقط نظامه وفتح الباب أمام الشعب المصري الذي صمت خوفا لمدة تزيد عن ثلاثين عاما ومن ثم توالت الثورات العربية..

الملفت في الأمر هو أن الدولة التونسية ومنذ عام 1952 دائما ما تنتفض في شهر يناير كانون الثاني وخير مثال على ذلك هو تلاقي الينايرين هذه المرة أيضا.

حزب النهضة الإسلامي يطالب بالحوار لإمتصاص الغضب الشعبي

وقال حزب النهضة الإسلامي وهو طرف رئيسي في الحكومة الحالية إنه يتعين إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي السلس.

وانضمت النهضة إلى اتحاد الشغل في المطالبة برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ فقط 143 دولارا شهريا).

ولم يصدر أي تعليق حكومي بخصوص هذه المطالب.

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خزينة خاوية وحقوق العيش الكريم للمواطن

ولكن تونس التي تعاني من خزينة خاوية لا تبدو قادرة على تلبية هذه المطالب التي قد تخفض حدة التوتر الاجتماعي.

وفي البرلمان قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الدولة لا يمكن أن تستجيب لكل مطالب واستحقاقات الثورة في التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل الوضع المالي الحالي.

وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان يوم الأربعاء.