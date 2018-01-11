وفاة أم وأطفالها الأربعة إثر تساقط غزير للأمطار في جزر القمر

أعلنت مصادر الإغاثة الفرنسية ليلة الأربعاء الخميس عن مقتل أم وأطفالها الأربعة في جزر القمر الفرنسية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة منزلهم المتواضع المكون من صفائح وقش.
منطقة دونغو الواقعة على أحد التلال الصغيرة في جزر القمر غيرمععروفة أنها غير مجهزة بالخدمات اللازمة لإنقاذ سكان المنطقة.
مدير أمن منطقة 976 السيد كاسو صرح أن قوات الأمن استطاعت إنقاذ طفل واحد من الخمسة أطفال وتم العصور على خمسة جثث الأم وأبنائها الأربع". وأضاف أن ظروف الطقس السيئة والأمطار الغزيرة حالت دون وقوع أي عمليات إنقاذ ولكننا استطعنا إنشاء مكان آمن يبلغ مساحته 200 متر لإجلاء وإيواء السكان.
مدير فرق الإنقاذ والحرائق قال إن على الرغم من إمكانياتنا المحدودة إلا أننا استطعنا إنقاذ 200 شخص إلى الآن"