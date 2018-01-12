تغريم جراح بريطاني حفر حرفي اسمه الأوليين على كبدي مريضين

غرمت السلطات البريطانية جراحا بريطانيا وأقرت عقوبة بحقه، الجمعة، إثر اعترافه بتوقيع حرفي اسمه الأوليين على كبدي مريضين.

وحكم على برمهال بحكم مجتمعي لمدة 12 شهرا، أي أنه سيعمل 120 ساعة دون أجر، بالإضافة لغرامة قدرها 10،000 جنيه إسترليني (13،650 دولار)، بحسب (أ ف ب).

وكان الطبيب سيمون برمهال، 53 عاما، اعترف في وقت سابق أنه حفر حرفي اسمه الأوليين على كبدي مريضين، خلال خضوعهما لعمليتي زرع كبد.

الطبيب الذي يعمل في مستشفي ببرمنجهام، استخدم الليزر وغاز الأرغون(الذي يستخدم في الجراحة) على كبدي المريضين، في شباط/فبراير وآب/أغسطس، عام 2013.

اقرأ أيضا:

24 ألف محاولة دخول إلى مواقع إباحية في البرلمان البريطاني خلال 4 أشهر

حكم بالسجن ثلاث سنوات على "سائحة الترامادول" البريطانية

خيانة الثقة..

وقال القاضي بول فارر في محكمة التاج في برمنجهام: "ما فعلته هو إساءة استخدام السلطة وخيانة الثقة التي استثمرها هؤلاء المرضى فيكم".

من جهته، قال برمهال إنه لجأ إلى فعل ذلك كمحاولة لتخفيف التوتر في غرفة العمليات. وأضاف: "عمليات الزرع طويلة ومعقدة".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، اكتشفت السلطات الحرفين "س. ب." على كبدي المريضين خلال عمليات متابعة لحالتيهما.

كما قال مستشفى الملكة اليزابيث في بيان: "ارتكب السيد برمهال خطأ في سياق حالة سريرية معقدة، وتم التعامل مع ذلك من خلال السلطات المختصة".

وأضاف البيان: "لم يكن هناك أي تأثير على الإطلاق على نوعية النتائج السريرية له".