صينيون يكرمون "صبيّ الثلج" الفقير الذي مشى في البرد القارس طلباً للعلم

جمع صينيون مبلغاً قيّماً من المال لمساعدة "صبيّ الثلج" الذي تجمّد شعره بسبب البرد القارس بعد أن مشى مسافة ثلاثة أميال إلى مدرسته الابتدائية من أجل خوض الامتحانات.
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ومنذ انتشار صورة وانغ فومان، "صبي الثلج" البالغ من العمر ثمانية أعوام، يوم أمس، الخميس، جمع صينيون تبرعات بقيمة 276 ألف يورو لتقديم المساعدة له ولمدرسته.
وكان وانغ فومان، الذي يسكن مع أقربائه، بسبب عمل والديه في المدن الكبرى، قد مشى مطولاً في درجات حرارة متدنية بلغت تسع درجات مئوية تحت الصفر ليصل إلى صفه في مدرسة ابتدائية، غير مجهزة بوسائل تدفئة، ويخوض الامتحان.