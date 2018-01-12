يبدو أن الجميع بقرية نقيطة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر يعرفون جيداً اسم محمد عطية الشهير بتايسون تيمناً بقوة الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون.
يشتهر تايسون المصري بصيده وترويضه للثعابين والتماسيح الصغيرة ليساعد على حماية أهالي المنطقة التي شهدت سابقاً عدة حوادث قُتل فيها عدة أفراد جراء لدغات الثعابين السامة.
ويقول عطية إن تلك الثعابين عُهد إليها تاريخياً بحماية المقابر الفرعونية فظلت مستقرة بعدة مناطق في مصر حتى يومنا هذا.
تعلم عطية صيد الزواحف منذ أن كان عمره 12 عاماً من خلال مشاهدته للصقور أثناء اصطيادها للثعابين.
كما يدرب عطية ابنته مَلَك البالغ عمرها أربعة أعوام على تربيتهم ويأمل أن تقوم ابنته بدراسة علم أحياء الثعابين والزواحف حتى تتمكن من الجمع بين الهواية والبحث العلمي.
وتنتشر هواية صيد الثعابين والزواحف بعدة مناطق مصرية خاصة المناطق الصحراوية والبعيدة من الحضر.