كيف ستؤثر تعديلات فيسبوك الجديدة على حسابك الشخصي؟

أعلن مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يسعى لتغيير عدد من الخواص بالموقع حتى يزيد من رؤية المستخدمين لمنشورات أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين.
وقال زوكربرج في منشور على صفحته بالموقع إن المنشورات الخاصة بترويج المنتجات الاستهلاكية والمنظمات الإعلامية أصبحت تطغى على المنشورات الشخصية التي يسعي المستخدمون إلى الولوج على الموقع للاستمتاع بمشاركتها.
وأكد زوكربرج البالغ عمره 33 عاماً أنه يسعى للتقليل من الوقت الذي يمضيه المستخدمين على موقعه لضمان حياة اجتماعية صحية للجميع مع الحرص على الارتقاء بجودة الوقت الذي يمضيه كل مستخدم على فيسبوك.
وأصدر الموقع فيديو توضيحي يُظهر خطوات التي سيتم اتباعها من أجل إثراء التجربة الشخصية للمستخدم و عدم إقحامه في منشورات دعائية تهدف للترويج لمنتجات أو أخبار بعينها.
وتتناقض خطط زوكربرج مع السياسة السابقة لفيسبوك والتي أعطت الأولوية للمنشورات الدعائية والاستهلاكية والإعلامية وهو ما عرض الموقع للعديد من الانتقادات الحادة على الرغم من تحقيق فسبوك لأرباح وصلت ل34 مليار دولار أمريكي عام 2017.
وقال زوكربرج إن التعديلات الجديدة ستبدأ بالظهور على حسابات المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة.